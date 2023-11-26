اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إقامة عزاء آخر أشقاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر غدًا بمسجد المشير

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:37 م
إقامة عزاء آخر أشقاء الزعيم الراحل جمال عبد الناصر غدًا بمسجد المشير الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كتب كامل كامل

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توفي عادل عبد الناصر حسين الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودفن بمقابر العائلة بالإسكندرية وسط حضور العائلة، وذلك مساء أمس.
 
وبحسب محسن جلال نائب رئيس العربي الناصري سيقام غدا العزاء بمسجد المشير بالقاهرة الجديدة.
 
والدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كام يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية.
 
 






جمال عبد الناصر

الزعيم جمال عبد الناصر

شقيق جمال عبد الناصر




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