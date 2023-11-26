إزالة 7 حالات تصنيع طوب لبن وبناء على أرض زراعية شمال الأقصر

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناءا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قامت رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، بتنفيذ أعمال إزالة 5 حالات تصنيع طوب لبن على أرض زراعية وداخل أحواش بمساحة 10 قيراط، تقريبًا 1750م، وتمت الإزالة فى المهد،كما تم إزالة عدد 2 حالة أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بدون ترخيص، على مساحة 2 قيراط أرض زراعية بمساحة 350 متر تقريبًا.

وشارك فى الحملة المهندس أبو بكر حجاجى مدير الإدارة الزراعية، والمهندس محب شوقى مدير الإدارة الهندسية، وبمعدات الحملة الميكانيكية بالمركز، وبقوة تأمين من مركز شرطة طيبة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وبدون الترخيص، وبناءًا على تعليمات العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى بفك شدة خشبية لصب سقف الدور الأول علوى بدون ترخيص، وذلك تحت إشراف نائب رئيس المركز، وبحضور يوسف أحمد رئيس قرية المدامود قبلى، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية بنجع على زيدان، وتم تحرير محضر تنفيذ إزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.