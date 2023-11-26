إزالة 6 حالات مبانى مخالفة على مساحة 1550 مترًا جنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي و ممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية حملة مكبرة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعد لمباني على أراضي زراعية على مساحة 1550 م جنوب بورسعيد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.