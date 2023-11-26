أ. ش. أ: أفغانستان تعين سفيرا جديدا فى الصين

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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، أنه تم تعيين بلال كريمي سفيراً لدى الصين؛ لتصبح بكين بذلك الصين ثالث دولة تستضيف دبلوماسيي طالبان بعد باكستان وروسيا.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن وزارة الخارجية قولها: إن كريمي، الذي شغل في السابق منصب نائب المتحدث باسم حركة طالبان، وصل إلى بكين ومن المقرر أن يبدأ مهامه قريبا.

ويأتي ذلك فيما لم تعترف أية دولة في العالم بما في ذلك الصين وبعض الدول التي تربطها علاقات وثيقة بإدارة طالبان، رسميًا بالإدارة المؤقتة حتى الآن.

وبعد سقوط الجمهورية الأفغانية وقيام إدارة طالبان في أفغانستان عام 2021، تعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إدارة طالبان سفيرها الرسمي إلى دولة أخرى.

ولم تعترف الصين رسميا بحكومة طالبان لكنها تحتفظ بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة مع هذه الحركة ، وبعد انهيار جمهورية أفغانستان الإسلامية أصبحت الصين بعد باكستان وروسيا أول دولة تستضيف دبلوماسيي طالبان.

وحتى الآن ، تتم إدارة التمثيل السياسي لأفغانستان في مختلف البلدان من جانب سفراء تم تعيينهم خلال الجمهورية أو رؤساء مؤقتين معينين من جانب إدارة طالبان.