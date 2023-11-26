أمين مستقبل وطن بالأقصر يعلن دعم أبناء المحافظة لاستكمال مسيرة السيسي

تحدث النائب محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، في مؤتمر جماهيرى حاشد بحضور الآلاف من أبناء الأقصر داخل نادي المدينة المنورة بوسط المدينة، معلنا دعم جموع الشعب المصري لمسيرة المرشح الأول عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وفند النائب محمد العمارى، في كلمته النجاحات الكبيرة التي تحققت على أرض مصر طوال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها الأمن والأمان والاستقرار الكبير في البلاد، بجانب المشروعات القومية الكبيرة في كافة ربوع مصر من دخول حياة كريمة لكافة القري والنجوع، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وغيرها من النجاحات المحلية والعربية والإفريقية والعالمية للدولة المصرية.

وخلال المؤتمر أعلن أبناء محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، عن دعمهم المرشح الأول عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك في مؤتمر جماهيرى حاشد داخل نادي المدينة المنورة بحضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والقيادات الشعبية والدينية حول الأقصر.

وقبل انطلاق المؤتمر الحاشد توافد المئات من أبناء مدن وقري الأقصر لحضور أكبر مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية المقبلة برعاية حزب مستقبل وطن بالأقصر.