أقدم ورشة تصليح مواتير المراكب بالدقهلية.. الحاج محمد: صنعتى منذ 33 سنة

الدقهلية - شريف الديب

"مع التطور الذى شهدته مهنة الصيد وخاصة داخل بحيرة المنزلة بالدقهلية، وتطور طرق الصيد، ومحاولة مواكبة التقدم، واستخدام الصيادين المحركات البحرية فى عملهم، فكان لا بد لنا من تعلم كيفية إصلاح تلك الماكينات بعد أن انتشرت" هكذا بدأ الحاج محمد أبو شاهين، الذى يبلغ من العمر 56 سنة، صاحب أقدم ورشة لصيانة المحركات البحرية (الماتور) بمركز ومدينة المطرية شمال الدقهلية، حديثه لـ "اليوم السابع".

وأضاف "أبو شاهين" أنه نظرا لأن المدينة تطل على بحيرة المنزلة وأغلب سكانها يمتهنون بمهنة الصيد وما يلزمها، والجميع يبحث عن الحديث فى الصيد وسرعة فى عملية الصيد والنقل لزيادة هامش الربح، فكان دخول الماكينات للبحيرة، وكان الأمر فى بدايته به العديد من المشاكل نتيجة حدوث أعطال كثيرة فى الماكينات ( ماتور ) وبدأت اقتحام وتعلم مهنة تصليح الماكينات منذ 33 عاما، وتعلمت كل تفاصيلها ومشاكلها، والآن أبنائى محمد وعبدالرحمن تعلموا المهنة منى بعد أن استمروا معى فى الورشة لسنوات.

ويقول الحاح محمد، إن الماكينات اليابانية هى الأكثر طلبا والأكثر مبيعا وسط الصيادين أصحاب المراكب ذات المحركات الميكانيكية، نظرا لتوافر قطع الغيار الخاصة بها.

وأشار إلى أن فى بحيرة المنزلة عدد من السرعات البسيطة تبدأ من 15 حصانا، و25 حصانا، و40 حصانا، طبقا للوائح المنظمة لقانون الصيد بالبحيرة، امًا خارج البحيرة فهناك تبدأ سرعات من 55 حصانا و75 و85 و115 إلى 250 حصانا وهذه الأنواع تكون بالمدن السياحية كالغردقة وشرم الشيخ ومحافظة الإسكندرية، حيث تستخدم فى لنشات السياحة ومصرح باستخدمها وترخيصها بهذه الأماكن، اماً هنا فى بحيرة المنزلة تتميز بالسرعات الأقل والمحددة وتستخدم فى أنواع الصيد المختلفة او التنزه، وتشتهر الماركات اليابانية وخاصة ياماها وسوزوكى ومارينر بتوافر قطع الغيار للموديلات القديمة والحديثة وقلة أعطالها ولهذا السبب فهى المطلب الاول للصياد فى بحيرة المنزلة.

وأضاف: اكتسبت شهرة وسط الصيادين نظرا للخبرة الطويلة التى اكتسبتها خلال تلك الفترة الطويلة فى العمل، بهذه المهنة ولأن أصبحت اعرف الاعطال الدائمة فى الماكينات، وكل نوع وأشهر أعطاله، وهو ما جعل الورشة معروفة حتى فى الأماكن والبلاد المجاورة لنا.

وتابع أن معظم الصيادين بسطاء، وممكن احصل على ثمن التصليح على عدد من المرات على حسب الرزق مع كل واحد منهم، ونحن جميعا نكمل بعضنا البعض لاستكمال مهنة الصيد.



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية



أقدم ورشة لتصليح مواتير مراكب الصيد بالدقهلية