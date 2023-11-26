أخطبوط وتعبان وسمك مبطرخ.. اعرف أبرز الأكلات البحرية فى سوق أسماك بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الأحد، بثا مباشرا، لأنواع الأسماك والأكلات البحرية وأشهرها في محافظة بورسعيد ، خلال هذه الفترة بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، وذلك من داخل سوق الأسماك الحضاري.

وأكد مصطفى الدولي، صاحب محل بيع للأسماك في سوق بورسعيد، أن أفضل مواسم تناول وجبات الأسماك والبحريات هو فصل الشتاء، ففيه تكون الكثير من الأنواع أسعارها رخيصة وجودتها عالية.

وأضاف، أن الأخطبوط من أكثر الأنواع من حيث الفائدة وتواجد القيمة الغذائية العالية، كما أنه يعالج الأعصاب، وتتم تسويته بطريقة القلي، موضحاً أن "الحنشان" أو "ثعبان البحر" أيضاً له فائدة كبيرة، وهو إحدى الأكلات الشهيرة في المحافظة، وتتم تسويته بالعديد من الطرق أشهرها "صينية بطاطس بالحنشان".

ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.