11 معلومة عن وحدة الجيومكانية بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ إنشاء العديد من المواقع الخدمية سواء بديوان عام محافظة كفر الشيخ، أو بمراكز المدن ومجالس المدن، ومن بين تلك المشروعات التي تقدم خدمة للمحافظة، وحدة الجيومكانية، التي أنشأها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تقدم خدمات متعددة أهمها اتخاذ القرار بشكل ناجز ودقيق في اقامة المشروعات الخدمية المتعددة، ويترأسها الدكتور أحمد سعيد.

و"اليوم السابع" يستعرض 11 معلومة عن هذا المركز خلال النقاط التالية:

1- مركز نظم المعلومات الجيومكانية، مركز فني بحت يقوم بالتنسيق مع الجهات داخل وخارج ديوان عام المحافظة، فيما يتعلق بالبيانات الجغرافية الوصفية والمكانية.

2- تتعدد مهام المركز وأعماله يقدم الخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال نظم المعلومات الجغرافية ومعالجة الخرائط واستخدام النظم والتوقيع المكاني لخدمة ذوي الاختصاص في الأعمال والخدمات المتعلقة بالمكان في المحافظة.

3- تقديم المعلومات في إنشاء قواعد البيانات الجغرافية لدعم القرار التخطيطي والتنموي.

4- يهدف المركز إلى توحيد خرائط الأساس، وبناء قواعد بيانات جغرافية بنفس الانظمة الاحداثية، وتحقيق تكامل البنية المعلوماتية المكانية ، ودعم اتخاذ القرار بشكل ناجز ودقيق، وتحقيق مبادئ النزاهة والشفافية وتحقيق رضا المواطن ومكافحة الفساد بكل أشكاله.

5- يتكون المركز من مركز رئيسي و14 وحدة فرعية بمراكز ومدن المحافظة لكل وحدة منهم فريق دعمها الإداري وفريق ميداني قادر على الجمع والوصول للبيانات المكانية والفريق موزع حتي مستوي الوحدة المحلية القروية.

6- تم تدريبهم العاملين به على مهارات متنوعة.

7- المركز الرئيسي يجمع ما بين الخبرات الهندسية الممزوجة بالمهارات الفنية والتدريب على برمجيات نظم المعلومات الجغرافية والبرامج الهندسية وبين مجموعة اخصائي النظم.

8- تم تدعيم المركز بأوائل خريجي شعبتي نظم المعلومات الجغرافية والمساحة بقسم نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والذين تم تدريبهم بشكل مكثف لتلبية احتياجات طبيعة عمل المركز.

9- المركز يؤدي خدمات مكانية لأبناء المحافظة ترتكز فكرتها الأساسية على على ربط بيانات الموقع الجغرافي المطلوب ترخيصه أو التصالح عليه, ومن ثم إضافته لقواعد البيانات المركزية.

10- يتكون المركز من مجموعة من الوحدات الفرعية تتكامل فيما بينها وهي ،وحدة نظم المعلومات الجغرافية وتعمل على تجميع قواعد البيانات الخاصة بالمحافظة (أحوزة – مخططات – أراضي أملاك الدولة – نطاقات تصالح – تراخيص بناء – مخالفات – مشروعات التقسيم) وتقوم بالتحليلات والعرض بقصد ، وتنفيذ مراقبة جودة تنفيذ القانون.

11- وحدة المتغيرات المكانية تعمل تحقيق رصد حالات البناء على أرض المحافظة بناء على تقرير المتغيرات الوارد من مركز تحليل الصور الفضائية، وتربط مع مركز المتغيرات المكانية بإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط .



العمل في الشوارع لجمع البيانات



جانب من العمل باستخدام أجهزة متعددة



فريق الجيومكانية بمحافظة كفر الشيخ