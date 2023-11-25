وكيل تعليم الغربية يكرم الفائزين في مسابقة آدم حنين للرسم والنحت

الغربية عادل ضرة

كرم اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية و التعليم بالغربية ، الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" للرسم والنحت للعام الدراسي 2022/2023 م ، بحضور الدكتور السيد العراقى، مدير عام الشئون التنفيذية، حيث فاز الطالب محمود ياسر محمود، بالجائزة الأولي، والطالب يوسف على سعيد، بالجائزة الأولي مكرر.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للطالب يوسف على سعيد، كما قدم لكل من السيد دنيا، موجه عام التربية الفنية، وخالد حسن، الموجه العام السابق، وجميانة فرج، موجه أول التربية الفنية بغرب طنطا، ومحمود رمضان، كبير معلمين التربية الفنية، والذي تسلم شهادة التقدير للطالب محمود ياسر محمود، كما قدم التهنئة للطلاب الفائزين من مؤسسة "آدم حنين" للفن التشكيلي، كما قدم التهنئة لمدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وموجه عام التربية الفنية، ومعلمي وموجهي التربية الفنية المشرفين على الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.