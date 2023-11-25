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وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة

السبت، 25 نوفمبر 2023 05:02 م
وصول 70 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة شمال غزة
كتب محمد السيد الشاذلى

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وصلت منذ قليل، 70 شاحنة مساعدات لشمال قطاع غزة، كما يستمر تدفق المساعدات الإنسانية من معبر رفح للقطاع.

وتواصل الدولة المصرية جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية بقطاع غزة.

وارتفعت عدد الشاحنات التي دخلت من معبر  رفح الي  143 شاحنة.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثانى، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

يذكر أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أكد أن اتصالات مصرية مكثفة تجري حاليا مع كل الأطراف، لتمديد فتره الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لمدة يوم أو يومين إضافيين، بما يعني الإفراج عن مزيد من من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن مصر تلقت حتى الآن مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فتره الهدنة.

 

 

 







فلسطين

غزة

الهدنة

المساعدات الإنسانية

مصر

الهدنة الإنسانية

قطاع غزة



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