وذكرت وزارة الداخلية التونسية فى بيان لها الجمعة أن اللقاء جاء خلال زيارة وزير الداخلية التونسي لايطاليا، منوهة بأن اللقاء عكس قوة العلاقات التى تجمع بين الدول الثلاث والتعاون المثمر بينهم خاصة ملف الهجرة (الشرعية وغير الشرعية).

ونوه البيان بأنه تم أيضا مناقشة تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير الشرعية قصد إيجاد الحلول العملية والعاجلة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية.