وأشاد عمار خلال لقائه مع هائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين بتونس، بصمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة قوات الاحتلال الذي يستهدف المدنيين الأبرياء العزّل، في تحدّ وانتهاك غير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية.

ومن جانبه، ثمن سفير دولة فلسطين الدعم التونسي المتواصل للقضية الفلسطينية، مشيدا بموقف الرئيس التونسى في نصرة الشعب الفلسطيني والذّي يأتي انتصارا للحق وتعبيرا صادقا عن نبض الشارع والضمير الإنسانى.