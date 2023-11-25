وزارة الصحة: أطفال فلسطين المصابين بالسرطان يتلقون العلاج الكيماوى والإشعاعى

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مرضى الأورام الفلسطينيين بما فيهم الأطفال الذين دخلوا من معبر رفح مؤخرا يتلقون العلاج بشكل منتظم ويخضعون لجلسات الكيماوى والإشعاعى في المستشفيات المصرية .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتابع جميع المرضى ممن تم نقلهم للمستشفيات التابعة لها أو للجمعيات الخيرية أو حتى المستشفيات الجامعية، مشيرا إلي أن الخدمات التى حصلوا عليها تتمثل فى عمل تحاليل كاملة مثل دلالات الأورام والأشعات المقطعية والمسح الذرى والجراحات الخاصة لإزالة الأورام وكذلك جلسات الكيماوى والإشعاعى.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية فى مجال علاج الأورام السرطانية تقدم لهم وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، وذلك بإشراف كبار الأساتذة والأطباء، وتابع: نقدم لهم كل سبل الدعم طوال رحلة العلاج.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن معبر رفح يستقبل كل يوم العديد من الحالات المرضية التى تحصل على العلاج فور الدخول سواء كانوا أطفال أو كبار السن، وتابع : يتم التعامل سريعا مع المرضى المصابين بمشكلات صحية مزمنة لكونهم أكثر عرضة للمضاعفات .

يشار إلي أنه تم استقبال عدد من مرضى الأورام بما فيهم الأطفال وتم نقلهم لعدد من المستشفيات المتخصصة لتلقى العلاج وحالتهم الطبية مستقرة .