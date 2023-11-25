وزارة التموين تتلقى اليوم عروض الشركات لتوريد 50 ألف طن سكر مستورد

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، اليوم السبت، تلقى طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 ألف طن سكر مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.