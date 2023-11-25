نائب محافظ الإسكندرية يجرى جولة تفقدية لمنافذ السلع الغذائية المخفضة

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اليوم الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عدة جولات تفقدية لعدد من المنافذ المشاركة في عرض السلع الغذائية الأساسية مخفضة الأسعار لمتابعة فعاليات تنفيذ مبادرة دولة رئيس الوزراء.

شارك فى الجولات المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و فريد شوقى مدير إدارة تموين شرق و رضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة، حيث بدأت الجولات بتفقد المجمع الاستهلاكى فليمنج، كما تم زيارة المجمع الاستهلاكي فليمنج 2، وتوجهت الزيارة لأحد فروع السلاسل التجارية الشهرية المشاركة فى المبادرة.

كما توجهت الجولات إلى أحد فروع أحد السلاسل التجارية الشهرية بمنطقة اللوران و المشاركة في عرض سلع المبادرة، واستمرت الجولات لتشمل مجمع سيرهانك الاستهلاكى.

حيث تابع الدكتور نائب المحافظ و السيد وكيل وزارة التموين توافر السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لمبادرة رئيس الوزراء، كما تم متابعة الأسعار المعلنة طبقا للمبادرة، وجودة السلع الغذائية المطروحة، وكذلك طرق العرض لإتاحة السلع أمام المواطنين.

كما اشتملت الجولات على التفتيش على عدة مخابز أفرنجية ومخبوزات (سياحية ) ومخبز بلدي وسوبر ماركت وذلك للتفتيش على أوزان الرغيف والإعلان عن الأسعار و التفتيش على المخازن والخامات المستخدمة في التصنيع وصلاحيتها والتأكد من عدم تسريب السلع التموينية المدعمة للأسواق الحرة وكذلك الشهادات الصحية، وأسفرت الجولات وإجراءات التفتيش عن تحرير عدد من المحاضر لعدد من المخالفات.

يذكر أن المبادرة تم تدشينها منتصف الشهر الماضى وقد تم افتتاحها اللواء محافظ الإسكندرية بالسلاسل التجارية الشهيرة بالأسكندرية، كما تشارك شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بعدد 81 فرعا بعرض السلع الغذائية المخفضة الأسعار.