نائبة بالعموم البريطاني ترحب بالهدنة: شريان حياة للكثير ويجب وقف دائم للنار

كتب محمد تهامى زكى

أكدت النائبة أبسانا بيجوم، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال، أنه ليس هناك شكا أن الهدنة الإنسانية الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هي موضع ترحيب وشريان الحياة بالنسبة للكثير لكنها في النهاية هدنة مؤقتة، مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار بجانب إنهاء الحصار المفروض على غزة.

وكتبت أبسانا، عبر حسابها على منصة X: "ليس هناك شك في أن هذه الهدنة الأخيرة موضع ترحيب وإنها شريان الحياة ومسألة حياة أو موت بالنسبة للكثيرين، لكن شريان الحياة هذا هو لفترة مؤقتة".

وأضافت أبسانا: "إن الأمر يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، إلى جانب إنهاء الحصار المفروض على غزة وتقديم دعم طويل الأمد لجميع أفراد شعبها".





وسبق وأعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم السبت، ترحيبها بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما رحبت بوقف إطلاق النار على غزة التى تشهد قصفا مكثفا من الاحتلال الإسرائيلى.

وشددت الخارجية البولندية، فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، على أنها لا تزال تواصل بحزم المطالبة بموافقة إسرائيل على المغادرة الآمنة للمواطنين البولنديين من القطاع، ورحبت فى الوقت ذاته بإطلاق سراح أحد مواطنيها ضمن الأسرى المُفرج عنهم أمس من غزة.