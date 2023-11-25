منظمة "آركو": الهدنة بغزة تتيح مساحة أكبر لمساعدة ضحايا هجمات الاحتلال

أ ش أ

رحب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري، باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن الهدنة ستتيح مساحة أكبر للعمل الإنساني لمساعدة ضحايا هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومحيطها.

وأوضح أمين "آركو" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - أن وقف العمليات العسكرية سيؤدي إلى دخول المزيد من المواد الإغاثية والوقود، وإخلاء الجرحى من الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة الذين أغلبهم من المدنيين "أطفال ونساء ومسنين"، وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرضت لقصف أدى إلى تدمير أجزاء منها وتوقف خدماتها، إضافة لنقص الوقود الذي تعتمد عليه في الطاقة نظراً لفصل الكهرباء عن القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن تمنياته أن تمتد الهدنة لفترة أطول لمنح المزيد من الفرصة لإعادة تأهيل المراكز الطبية ومراكز سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، معبراً عن شكره وتقديره لجميع المانحين الذين باشروا في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المنكوب.