معلومات الوزراء: 1.1 مليار جنيه دعما لأبطال مصر الأولمبيين والبارالمبيين

كتبت هند مختار

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء فى إنفوجراف بدأ وزارة الشباب والرياضة في صرف الدفعة السادسة من الدعم المالي المخصص من قيمة الدعم المقرر للاتحادات الرياضية الأولمبية للصرف على برامج الإعداد والمعسكرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة "أولمبياد باريس 2024".

وأوضح معلومات الوزراء أن قيمة الإنفاق العام من الوزارة بلغت نحو مليار ومائة مليون جنيه دعمًا لأبطال مصر الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين قبل مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مركز معلومات مجلس الوزراء فى إنفوجراف