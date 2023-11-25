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مطار شرم الشيخ ينجح فى اجتياز مراجعة SGS للحصول على شهادتى الأيزو

السبت، 25 نوفمبر 2023 09:00 م
مطار شرم الشيخ ينجح فى اجتياز مراجعة SGS للحصول على شهادتى الأيزو مطار شرم الشيخ
كتب محمود عبد الغني

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نجح مطار شرم الشيخ الدولى فى اجتياز مراجعة الجهة المانحة SGS لنظام الإدارة البيئية ISO 14001 لسنة 2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنيةISO 45001 لسنة 2018.
 
وفي هذا السياق، أشار الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن حصول مطار شرم الشيخ الدولي على هذا الاجتياز جاء في ضوء حرص الشركة على التطوير المستمر في مختلف المطارات المصرية من أجل تطبيق أحدث نظم الإدارة العالمية وصولا لأعلي جودة من الخدمات المقدمة للركاب مع الإلتزام بالتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية.
 
جدير بالذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى قد حظى بإشادة كبيرة من الجهة المانحة في ضوء التطوير المستمر و الجهود الواضحة المبذولة من قبل إدارة المطار و العاملين به من أجل الحفاظ على التوافق مع المواصفات القياسية العالمية.
 
 






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