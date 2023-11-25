اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 10:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز شنايدر الطبى فى إسرائيل: المحتجزون المفرج عنهم فى حالة جيدة

السبت، 25 نوفمبر 2023 09:19 ص
مركز شنايدر الطبى فى إسرائيل: المحتجزون المفرج عنهم فى حالة جيدة المحتجزون المفرج عنهم
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مركز شنايدر الطبي في إسرائيل، أن المحتجزون المفرج عنهم في حالة جيدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفرجت، أمس، الفصائل الفلسطينية، عن مجموعة من المحتجزين في غزة منذ أسابيع، وهي المرحلة الأولى في تبادل الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، منذ أمس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 







اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى

غزة

اخبار غزة

حركة حماس

هدنة إنسانية

اسرائيل وحماس

صفقة تبادل الاسرى

اليوم السابع بلس

القاهرة الاخبارية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة