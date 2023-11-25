مدير شباب ورياضة الأقصر يستقبل الفوج الأول من قطار الشباب "اعرف بلدك".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أول أفواج قطار الشباب لهذا الموسم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويتم تنفيذ فعاليات قطار الشباب برعاية الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر والمدينة الشبابية بالطود، بمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجارى، حيث أن مشروع قطار الشباب يهدف إلى اتاحة الفرصة للشباب لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب وتشجيع السياحة الداخلية، حيث تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية والأثرية، وذلك تحت إشراف جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب، وأحمد محمود علي ومحمد يحيى مشرفى قطار الشباب بالمديرية.

فيما شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مؤتمر كيان رواد التطوير والتنمية الشبابية عن أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية بعنوان "صوتك بكرة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

وتدور فعاليات المؤتمر حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من إستراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للإنتخابات، وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.



مدير شباب ورياضة الأقصر يستقبل الفوج الأول لقطار الشباب



مدير شباب ورياضة الأقصر يستقبل الفوج الأول للشباب