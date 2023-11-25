اليوم السابع
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مدير تعليم القليوبية تقود مسيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور

السبت، 25 نوفمبر 2023 06:10 م
مدير تعليم القليوبية تقود مسيرة لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى.. صور جانب من المسيرة
القليوبية إبراهيم سالم

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قادت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مسيرة حاشده لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تحركت المسيرة من أمام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية حتى انتهت بالتجمع فى النقابة العامة للمعلمين بالقاهرة.

وشارك فى المسيرة جميع الإدارات التعليمية بالقليوبية، متمثلة فى مديرى الإدارات ووكلاء الإدارات وجموع غفيرة من المعلمين من جميع الإدارات وذلك لحضور المؤتمر الكبير الذى عقد بالنقابة العامة للمعلمين بقيادة خلف الزناتى نقيب المعلمين.
 
وأكد جميع الحضور دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات القادمة وذلك لاستكمال مسيرة التنمية حفاظا على استقرار مصرنا الغالية وأمنها.
 
جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

جانب من مسيرة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
جانب من مسيرة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

خلال مسيرة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
خلال مسيرة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مدير تعليم القليوبية تقود المسيرة
مدير تعليم القليوبية تقود المسيرة

 







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