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محلل فلسطينى: الاحتلال لن يمتنع عن الحرب ونحتاج لجهود دولية لإيقافه

السبت، 25 نوفمبر 2023 06:12 م
محلل فلسطينى: الاحتلال لن يمتنع عن الحرب ونحتاج لجهود دولية لإيقافه غزة
كتب محمد شرقاوى

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وجه الدكتور أيمن الرقب المحلل السياسي بجامعة القدس، الشكر إلى مصر حكومة وشعبًا، مؤكدا أن الإعلام المصري كان له تأثيره القوي في تحويل مسار القضية الفلسطينية، وأصبحت الأمور أكثر وضوحًا، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة بعد عقد مؤتمر القمة للسلام، ونجحت مصر من خلاله، في تغيير وجهة النظر تجاه القضية الفلسطينية.
 
أضاف «الرقب» خلال مداخلة عبر  قناة «إكسترا نيوز»، أن زيارة رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لمصر، تدل على وجود تغيير ملموس في القضية الفلسطينية، واقتناع بضرورة وقف الصراع، وإيجاد حل سياسي يقوم على حل الدولتين، لأن استمرار العنف لن يولد سوى العنف.
 
وتابع «الرقب»: «هناك مطالبة بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، ولكننا نعلم أن الاحتلال لن يمتنع عن الحرب، ويجب أن يكون هناك جهد دولي كبير جدًا، لوقف العدوان والحرب على غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية».






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