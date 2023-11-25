محافظ الأقصر يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون مع المقاطعات الصينية

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، مع الوزير يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية ووفد صيني من الجمعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين المدن والمقاطعات الصينية مع محافظة الأقصر.

وأكد رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية، أن هذه تعتبر الزيارة الأولى له لمحافظة الأقصر، وتأتي في إطار إحتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 69 عاما على إنشائها، حيث تسعى الجمعية إلى تعزيز أواصر التعاون المصري الصيني والتبادل الثقافي والسياحي وفي مختلف المجالات بين مصر والصين.

وعبر المحافظ خلال لقائه برئيس الجمعية بمكتبه بديوان عام المحافظة، عن خالص شكره وتقديره لجمعية الصداقة المصرية الصينية وجهودها الدائمة لدعم العلاقات بين الصين ومصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين معرباً عن تطلعه إلى تعزيز السياحة الصينية لمصر وإنشاء خط جوي مباشر بين الأقصر وإحدى المدن الصينية، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الأقصر مع رئيس الجمعية الهدايا التذكارية.

فيما استقبل محمد حساني علي مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، وفد الجايكا الياباني لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة العملية الثقافية لمجتمع الأقصر، حيث تفقد الوفد قاعات المكتبة المختلفة وذلك بحضور مجموعة الجايكا والكويكا بالمكتبة، حيث قال مدير المكتبة، إنه من الجانب الياباني حضر كلا من شيمادا هيرودا منسق المتطوعين، وهيزوموتوميكي، وأميرة رأفت مسئول أول برامج، وعقب جولتهم بالمكتبة وقاعاتها المختلفة، أبدوا إعجابهم بالمكتبة ودورها في إثراء العملية الثقافية بالأقصر.