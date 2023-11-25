محافظة مطروح تنظم محاكاة لمواجهة الأزمات والطوارئ من خلال مركز السيطرة.. صور

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، بروفة لمدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والافراد، لمواجهة عدد من سيناريوهات للأزمات والطوارئ وذلك من خلال التشغيل التجريبي، لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمطروح، وما يتيحه من إمكانيات وتكنولوجيا متطورة في التعامل مع الأزمة، بداية من تلقي البلاغات والتنسيق في التعامل مع جميع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، واللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، والمهندس حسين السنينى، القائم بأعمال السكرتير العام المساعد، والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، ورؤساء عدد من القطاعات التنفيذية، والأمنية من الحماية المدنية والمطافي والمرور، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمواجهة سيناريوهات الأزمة.

وتابع محافظ مطروح، مقترح سيناريو لسرعة التعامل والتنسيق بين جميع الجهات، لمواجهة أزمة سيول بالكيلو ٤ بحى الزهور، ونشوب حريق بمجمع مخابز الكيلو 7، وكيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

كما شهد اللواء خالد شعيب، اصطفاف وجاهزية المعدات والسيارات والأفراد، لجميع الجهات المعنية، بمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة، من بينها مجلس مدينة مرسى مطروح، وسيوة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والحماية المدنية والاطفاء، والاسعاف وغيرها، ومتابعة أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4.

وأشاد محافظ مطروح، بالتنسيق والجاهزية، مع التشديد على تلافي عدد من الملاحظات، بما يساعد على سرعة المواجهة والتعامل مع الأزمات المختلفة والظهور بالشكل اللائق.



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