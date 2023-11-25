مبادرة (مُعدّتك شركتك) تؤهل المتدربين لسوق العمل.. فيديو

استكمالا للنجاح الباهر للدورة الأولى من مبادرة ( مُعدّتك شركتك ) من خلال تقديم برنامج متكامل لتأهيل المتدربين لسوق العمل واعدادهم انهم يكونوا تقنيين محترفين، وذلك تحت إشراف المبادرة الوطنية " ابدأ "، وشركة "بيكو" للآلات الثقيلة والأكاديمية الوطنية للتدريب وجهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء والمعدات الثقيلة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكبرى الشركات العاملة فى مجال المقاولات والتشييد والبناء.

تهدف المبادرة إلى توفير التدريب الفنى التخصصى للفئات المستهدفة على قيادة وتشغيل وصيانة وإصلاح اللوادر المفصلية على عجل، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفى والمالى والقانونى للمتدربين.

يُذكر أن الدفعة الأولى من مبادرة "معدتك شركتك" استهدفت تدريب 25 متدربًا من الفئات المستهدفة، حيث تم تدريب 15 متدربًا على قيادة وتشغيل اللوادر المفصلية على عجل طراز "ليوجونج" والتى تنتجها شركة بيكو للآلات الثقيلة، بالإضافة إلى تدريب 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادر، وللتسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية من مبادرة "معدتك شركتك"، برجاء زيارة الرابط التالي:

التقديم مفتوح للدفعة الثانية حتى يوم 30 نوفمبر 2023.

https://ebda.com.eg/factory/add/e3149419-4d9f-4904-bf2d-0de41f87fd8e