جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير الجزائري ممثلاً عن الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، بغينيا الاستوائية، في أعمال القمة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، نقل عطاف إلى رئيس سيراليون تحيات نظيره الجزائري، وأكد له تطلعه لمواصلة العمل معه لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة وأنهما سيمثلان القارة الإفريقية معاً كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن ابتداء من مطلع يناير المقبل.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن المحادثات شكلت فرصة لاستعراض التطورات التي يشهدها ملف إصلاح مجلس الأمن في الآونة الأخيرة.