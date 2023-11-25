مؤتمر لاتحاد النقابات العمالية بالشرقية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

نظم اتحاد النقابات العمالية بمحافظة الشرقية، مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة، بمشاركة رؤساء اللجان النقابية والكوادر العمالية، وكيل وزارة العمل بالشرقية.

انطلق المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وقال أشرف الدوكار رئيس اتحاد النقابات العمالية بالشرقية، إننا نقف خلف المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة، من أجل استكمال المسيرة، والعمال سيخرجون باسرهم، للمشاركة فى الانتخابات وتوصيل رسالة للعالم أن الشعب المصرى يقف خلف السيسى، لافتا إلى ضرورة اصطحاب الأطفال لتربيتهم على حب الوطن والحرص على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية.

وأشار عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، أننا فى عهد السيسى شاهدنا إنجازات على أرض الواقع، لافتا أن مجال البناء والتشييد هو أكثر القطاعات التى بها إنجازات لم تحدث فى خلال عقود ماضية، فضلا عن استعادة مكانة مصر فى الداخل والخارج.

وأضافت الدكتورة أنعام محمد على رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب، أن السيسى هو نصير المرأة المصرية، اصبح لها دور فعال فى كافة المجالات، وتم تمكينها فى مناصب القيادية والبرلمان.

وأكد الدكتور احمد عبد الهادى وكيل وزارة العمل بالشرقية، اننا جميع العمال سيعطون صورة مشرفة للعامل المصرى خلال الانتخابات، بتواجدهم أمام اللجان والحرص على مشاركة، بالأخص السيدات، متابعا أن الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية قدم انجازات غير مسبوقة.