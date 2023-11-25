كشف مجانى على 1358 مواطنا فى قافلة طبية بكفر بنى غريان بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بوحدة كفر بني غريان التابعة لمركز قويسنا، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير إدارة قويسنا الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على عدد 11 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وتم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 1358 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ206 حالات، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف 112 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 26 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 19 حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم تنظيم 10ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحياً.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.