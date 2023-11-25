اليوم السابع
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السبت، 25 نوفمبر 2023 01:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من نابلس

السبت، 25 نوفمبر 2023 01:10 م
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من نابلس قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 14 فلسطنيا من نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من مخيمي عسكر القديم وعسكر الجديد شرق نابلس، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وهم: عزيز أبو سعدة، وركان الشوبكي، وثائر قنديل، ومحمد ماهر العجوري، ومهدي مرشود، وسامح عرايشة، ومحمود اسليم، ومحمد زكي ابداح، وغسان أبو سالم، وأبو جهاد شرقاوي، وأبو يوسف شرقاوي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن ثلاثة شبان آخرين سلّموا أنفسهم على حاجز بيت فوريك العسكري، بعدما اعتقل الاحتلال أقرباء لهم، لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

 

بدورها، أضافت مصادر طبية أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على أحد المواطنين، وفتشت إحدى مركبات الإسعاف، وأعاقت وصولها إلى داخل المخيمين.

 







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فلسطين

نابلس

اسرائيل

غزة




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