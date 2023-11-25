قائمة الأسهم الرابحة هذا الأسبوع.. 10 شركات ترتفع بنسبة 20% في 5 جلسات

كتب هانى الحوتى

حققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66% متجاوزًا مستوى 25500 نقطة، وربح رأس المال السوقي 63.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.71 تريليون جنيه، وارتفعت 10 شركات بنسبة 20% خلال هذا الأسبوع، وضمت قائمة أعلى 10 أسهم ربحية:

1- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 0.630 جنيه.

2- مصر للأسواق الحرة بنسبة 20% ليغلق عند مستوى 28.800 جنيه.

3- مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 20.36% ليغلق عند مستوى 25.010 جنيه.

4- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 20.81% ليغلق عند مستوى 4.180 جنيه.

5- ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 23.08% ليغلق عند مستوى 0.464 جنيه.

6- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 23.09% ليغلق عند مستوى 249.370 جنيه.

7- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بنسبة 23.79% ليغلق عند مستوى 10.980 جنيه.

8- أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 26.02% ليغلق عند مستوى 0.465 جنيه.

9- جدوى للتنمية الصناعية بنسبة 31.82% ليغلق عند مستوى 3.190 جنيه.

10- مصر للفنادق بنسبة 31.88% ليغلق عند مستوى 253.260 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثالث أسبوع في شهر نوفمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.