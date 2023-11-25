"عمر" ابن دمياط حقق أربع ذهبيات ببطولة العالم لـ"السباحة بدون يدين".. صور

دمياط هيثم مراد

بطل جديد قدمته مبادرة "قادرون باختلاف" يظهر في دمياط، محققا إنجازا من نوع خاص ليصبح أول لاعب أفريقى أو عربي يشارك في بطولة العالم للسباحة البارالمبية محققا العلامة الكاملة في كافة السباقات الخاصة بالبطولة ليحصد أربعة ميداليات ذهبية، وهو "عمر مشرف" بطل العالم في السباحة بدون يدين.

التقى "اليوم السابع" ببطل العالم فى السباحة "عمر مشرف" ابن قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط والذي بدأ حديثه لنا قائلا: "أتذكر جيدا لحظات الاستعداد للبطولة، علمت أنه بامكاني المشاركة شعرت أنها فرصتي لأعلن عن نفسي"، مضيفا: "تلقيت صدمة كبيرة حينما علمت أن أوراقي لم تكتمل بعد وأنني مهددا بعدم المشاركة سعيت وراء حلمي بكامل طاقتي، أيضا ساعدتني الأجهزة المعنية في إتمام ما يلزم من إجراءات حصلت على تذكرة السفر قبل البطولة ببضع ساعات .

وأوضح "عمر" صاحب الثلاثة عشر عاما: "اتجهت رفقة مدربي الخاص إلي ايطاليا هنا مرحلة جديدة تبدأ، كنت واثقا من تحقيق الإنجاز رغم الخوف والقلق في أنني كنت اسمعي فقط لرفع اسم مصر عاليا والظهور بالشكل اللائق" .

وتابع بطل العلم في السباحة حديثه قائلا: "مع انطلاق البطولة حققت أول ذهبية هنا تفاقم طموحي حتي حققت العلامة الكاملة وعدت بالذهب" .

وقال الكابتن محمد زهران مدربه الخاص: "كنا نستعد يوميا، عمر ليس لاعبا عاديا لم تتمكن إعاقته من تحطيم إرادته، الجميع كان يعلم أنه سيحقق الإنجاز هو ملهم لنا جميعا" .

واستمر في الحديث قائلا: " عقب كل سباق كان ينتظر التدريبات، لم يتواني في التدريب، تمكن من الوصل إلي حالة تركيز كاملة ربما كان هذا سببا واضحا في تحقيقه الميداليات الذهبية الأربعة".

ومن جانبها، قال الدة البطل "عمر": "عشنا تجربة عمر بكافة تفاصيلها، تلقينا الكثير من الرسائل السلبية ولكن هذا الأمر كان حافزا لنا جميعا حتي وصلنا لك نحن عليه الآن"، مضيفا: "قادرون باختلاف أنقذت أبنائنا أعادت اكتشافهم مجددا، لكن في واقع الأمر كانت بمثابة المنقذ لأولياء الأمور أيضا، الآن أصبح لدينا أمل".

واختتم "عمر مشرف" حديثه قائلا: "شعرت بالفخر عندما أعلنت نتيجة البطولة وعلمت أننى حققت ما أريد، هذا الإنجاز هدية للقيادة السياسية في مصر، أردت القول إنني كنت استحق هذا الدعم، وما حققته مجرد بداية لما هو قادم".

واختتم الحديث قائلا: "عندما يتعلق الأمر بتمثيل الوطن تصبح مسؤولة كبيرة، دائما أحاول تقديم أفضل نسخة منى، ورسالتى للجميع لا تنتظر الفرصة اذهب أنت واصنع إنجازك الخاص".