طرق فعالة لتخفيف ألم التهاب المفاصل في الشتاء

كتبت فاطمة ياسر

التهاب المفاصل يعد حالة صحية منتشرة خلال فصل الشتاء، والسبب فيها يرجع إلى برودة الطقس وحول ذلك أكد التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth أن القيام بإتباع بعض العادات والنصائح يعد من الحيل الجيدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل حدة الأعراض المرتبطة بالمرض.



وقدم التقرير طرق فعالة لإدارة التهاب المفاصل في الشتاء، ومنها: - حافظ على نشاطك البدني

يعد النشاط البدني المنتظم من الأمور المهمة في تقليل أعراض لتهاب المفاصل، فتساعد بعض التمارين مثل المشي أو السباحة، في الحفاظ على مرونة المفاصل، وتقليل ألم التهاب المفاصل.

- الحفاظ على وزن صحي