ضبط 160 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية على الأسواق ومحطات الوقود ،لمواجهة بيع السلع المدعمة فى السوق السوداء.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 ألف لتر سولار قام أحد أصحاب محطات الوقود بمركز رشيد بالتصرف فيها قبل بيعها فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة الداخلية بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التموين بالبحيرة.