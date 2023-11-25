ضبط عاطلين حاولا سرقة دراجة نارية فى قرية محلة مرحوم بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن أهالي قرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية من ضبط عاطلين، أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية من القرية، وقام الاهالي بتسليمهما للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية ب مديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بتمكن الاهالي بقرية محلة مرحوم من ضبط عاطلين أثناء سرقتهما دراجة نارية.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين قيام المتهمين بمحاولة سرقة دراجة نارية من أمام أحد المنازل، وتمكن الاهالى من ضبطهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.