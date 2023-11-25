صحيفة: أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإسبانيا وبلجيكا لاستهداف الاحتلال المدنيين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إسرائيل دخلت في نزاع دبلوماسي مع إسبانيا وبلجيكا بعد أن انتقدها رئيسا وزراء الدولتين الأوروبيتين لقسوة قصفها لغزة.

وتبادل وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإسباني كلمات قاسية واستدعيا سفيري بعضهما البعض لتوبيخهما مع تصاعد النزاع أمس الجمعة - كما استدعت إسرائيل سفيرها من بلجيكا- بينما واصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ونظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو زيارتهما إلى الشرق الأوسط.

واتحدت دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع في إدانتهم لهجوم 7 أكتوبر لكنها انقسمت بشأن مدى الضغط الذي يجب ممارسته على إسرائيل لكبح جماح قصفها العنيف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وبدأ حلفاء آخرون لإسرائيل في تبني موقف أكثر صرامة بشأن التكلفة البشرية الصارخة لحربها في غزة.

وفي حديثه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، قال سانشيز إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة "لا يطاق"

وفي يوم الجمعة، على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، قال الرئيس الإسباني إن إسرائيل لا تتصرف ضمن حدود القانون الإنساني. وأضاف: "إن القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك الآلاف من الفتيان والفتيات، غير مقبول على الإطلاق".

وأثارت كلماته، والمشاعر المماثلة التي عبر عنها دي كرو، رد فعل حاد من إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي. وكتب على موقع X: "ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا التي تدعم الإرهاب".

وقال مسئول إسباني إن إسبانيا فوجئت برد فعل وزير الخارجية الإسرائيلي. وأدان وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في بيان صدر مساء الجمعة "الاتهامات الإسرائيلية الكاذبة غير المقبولة وليست فى محلها "

وقال ألباريس إن رد إسرائيل كان "خطيرا بشكل خاص" لأنه كان يستهدف رئيس الوزراء الإسباني، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، ورئيسة بلجيكا، التي تتولى نفس الدور في الأول من يناير.

وعند معبر رفح، قال دي كرو إن العملية العسكرية الإسرائيلية يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي. وأكد "يجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن. لقد مات الكثير من الناس. إن تدمير غزة أمر غير مقبول. لا يمكننا أن نقبل أن يتم تدمير المجتمع بالطريقة التي يتم تدميره بها ".