شولتس يطالب "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى دون شروط مسبقة

وكالات

طالب المستشار الألمانى أولاف شولتس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإطلاق سراح جميع الأسرى من قطاع غزة دون شروط مسبقة، وذلك بعد صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والمقاومة في فلسطين.

وكتب المستشار الألماني على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "إنها أخبار جيدة أن المجموعة الأولى من الرهائن قد تم إطلاق سراحها أخيرا".

وأضاف "هذه نتيجة دبلوماسية لا تعرف الكلل، ونحن ممتنون لكل من بذل جهودا من أجل ذلك. اليوم لا يمكن أن يكون إلا البداية، يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط مسبقة".

وذكرت صحيفة بيلد، يوم الجمعة، أن أربعة من الأسرى المفرج عنهم من غزة يحملون الجنسية الألمانية. وهم بحسب الصحيفة امرأة تبلغ من العمر 79 عاما وأخرى تبلغ من العمر 34 عاما وطفلان بعمر أربعة أعوام وعامين. وتم احتجازهم جميعًا من قبل "حماس" في كيبوتس نير عوز، الواقع بالقرب من الحدود مع قطاع غزة خلال الهجوم يوم 7 أكتوبر.

وكانت بدأت يوم الجمعة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة، هدنة إنسانية مدتها أربعة أيام بين الجيش الإسرائيلى وحركة "حماس"، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.

كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.

وفي المقابل، أطلقت السلطات الإسرائيلية في اليوم الأول سراح 39 امرأة وطفلا من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.