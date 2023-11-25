شباب ورياضة الأقصر تقدم دورة بمجال الكهرباء بمركز شباب القباحى الغربى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات اليوم الأول فى الدورة التدريبية فى مجال الكهرباء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وصلاح محمد رشوان مدير عام المديرية.

وفي هذا الصدد نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، دورة تدريبية فى مجال الكهرباء بمركز شباب القباحي الغربي التابع لإدارة شباب الأقصر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، حيث جاء هدف الدورة التدريبية تعليم الشباب حرفة ومهنة معرفة وخطورة الكهرباء وكيفية السيطرة الكاملة عليها عند حدوث تيار كهربائى، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب، وبحضور جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، وتوجيهات محمد عبدالرازق مدير مركز شباب القباحي الغربى، حيث قام بإدارة الدورة التدريبية إيهاب محروس.

كما نفذت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، الدورة التدريبية في المهارات الريادية بمركز شباب طيبة بالعوامية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، وفي ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذه الورش من أجل استثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل، وذلك انطلاقاً من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للشباب، مما يساعد على دفع عجلة التنمية، وقام بالتدريب عرفه الرملي مسئول الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات.



دورة تدريبية فى مجال الكهرباء بمركز شباب القباحى الغربى



شباب ورياضة الأقصر تقدم دورة تدريبية فى مجال الكهرباء