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شاهد.. جاكسون هينكل يبرز جرائم اعتقالات الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين

السبت، 25 نوفمبر 2023 08:11 م
شاهد.. جاكسون هينكل يبرز جرائم اعتقالات الإسرائيليين للأطفال الفلسطينيين الجنود الاسرائيليين يسحلون طفلا
كتب آسر أحمد

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يواصل الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، فضح الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع x، لجنود من الكيان الصهيوني وهم يقومون بحمل طفل فلسطيني وهو يرتجف من الخوف بعد ان قاموا بتعريه بعض ملابسه، وكتب " إسرائيل تعتقل أطفالاً فلسطينيين أبرياء".

بوست جاكسون
بوست جاكسون

وعلى سياق متصل، قالت  كتائب القسام  إنه تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين بسبب عدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليها، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

 
ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.
 
 
وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.






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