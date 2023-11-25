سُحُب ترابية تغطى سماء مطروح وتؤثر على الرؤية وحركة الحياة.. فيديو وصور

مطروح - حسن مشالى

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم السبت، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع انتشار السُحُب الترابية، التي تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع تراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع.

وتحجب السحب الترابية الكثيفة الشمس، وجود حالة ضبابية بسبب السُحُب الترابية المعلقة، أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، لم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.



اتربة كثيفة في اجواء مطروح



اجواء ضبابية بسبب الاتربة على مطروح



الاتربة تؤثر على الرؤية الافقية بمطروح



الشوارع خالية من المارة بسبب الاتربة



تقلبات الطقس والاتربة على مدينة مطروح