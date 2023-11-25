زراعة طنطا تنتج شتلات الأناناس الاستوائى والتين الأبيض بمعمل الأنسجة (صور)

الغربية - مصطفى عادل

كشف الدكتور محمد السيد أحمد، عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، تفاصيل المزرعة الإنتاجية الخاصة بالكلية، والتى نجحت الكلية من خلالها فى إنتاج عدد كبير من المحاصيل الزراعية المختلفة، فضلا عن إنتاج نباتات الزينة، والفاكهة الاستوائية، ودورها فى مجال التدريب العملى للطلاب.

وأوضح عميد الكلية لـ"اليوم السابع"، أن الكلية لديها مزرعة تبلغ مساحتها 3 أفدنة مقسمة إلى أجزاء منها صوب لإنتاج محاصيل الخضر، وصوب لإنتاج نباتات الزينة وأشجار الفاكهة، وجزء آخر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كـ(القمح – الذرة).

وأضاف أن المزرعة يتمثل دورها بصفة أساسية فى تدريب الطلاب وكذلك إنتاج بعض المحاصيل على نطاق صغير، مشيرا إلى أنه تتم زراعتها بمحصول القمح سنويا، والذى يتم توريده إلى الشؤون الزراعية التابعة للبنك الزراعى.

وتابع أنه تتم أيضا زراعة بعض محاصيل الخضر مثل الفلفل والخيار والفلفل الألوان والخس داخل صوب معدة لذلك، ويتم تسويقها داخل مجمع الكليات يستفيد منها العمال والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالمجمع.

وأوضح عميد كلية الزراعة جامعة طنطا أنه يتم أيضا زراعة محاصيل مثل البصل والثوم، ويتم تسويقها داخل المجمع، كما يتم إنتاج عسل النحل بالكلية والذى يسوق داخل مجمع الكليات.

وأشار إلى أن الكلية تنتج أيضا شتلات بعض المحاصيل الاستوائية مثل الأناناس الاستوائى، وذلك بمعمل زراعة الأنسجة بالكلية، وأيضا زراعة التين الأسبانى الأبيض، وهو من الأصناف النادرة الغير منتشرة فى مصر.

وأكد أن الكلية تسعى إلى توسيع مساحة المزرعة بالعمل على إنشاء مزرعة جديدة بمدينة السادات، لتكون نواة إنتاجية وتعليمية للمزرعة، ولخدمة الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى لتأهيلهم لسوق العمل، وعلى نطاق أوسع وللنهوض بالجامعة.



معمل إنتاج شتلات الاناناس الاستوائي



انتاج الصوب الزراعية بكلية الزراعة جامعة طنطا



عميد كلية الزراعة جامعة طنطا يتفقد إنتاج مزرعة الكلية