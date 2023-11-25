رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لرفع الإشغالات بساحة أبو الحجاج ومحيط الفنادق

الأقصر – أحمد مرعى

شن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق تحت إشراف العقيد خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات بمنطقة ساحة أبو الحجاج والتعديات بشارع محمد فريد خاصة الأكشاك الملاصقة لسور الأقصر أوتيل وشوارع المدينة والتليفزيون والمنشية والمحطة وأبو الحجاج وأبو الجود والصنايع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار أعمال حملات رفع وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين، وتعليمات اللواء حسن عبد العزيز عبد الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر للأجهزة الأمنية بضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات لتحقيق الإنضباط العام بالشارع.

وأسفرت الحملة عن رفع بعض الإزالات الإدارية وسيارة لعبة للأطفال، وتم إخلاء الساحة من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام، بالإضافة إلى مراجعة الأوراق الخاصة بالأكشاك المعنية، حيث أكد رئيس المدينة على استمرار حملات رفع الإشغالات بمدينة الأقصر والأحياء التابعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات مدينة الأقصر بعدم وضع أى إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالى بالأقصر، ومن جانبه أوضح العقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و13 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية.



تجميل ورفع الإشغالات بساحة أبو الحجاج ومحيط الفنادق بالأقصر



حملة لتجميل ورفع الإشغالات بساحة أبو الحجاج ومحيط الفنادق بالأقصر