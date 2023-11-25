رئيس حزب التجمع من الإسكندرية: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

قال النائب سيد عبد العال عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة هو واجب وطنى والتزام دستورى على كل من له حق التصويت، ولذا لا بد من الاحتشاد على صناديق الاقتراع أمام لجان الانتخابات لدعم استقرار الدولة وتنميتها والحفاظ على كل شبر من أراضيها.

وأضاف النائب سيد عبد العال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان على رأس الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ضد جماعة الإخوان الإرهابية، وكان ذلك اختبار قوى للرئيس السيسى لعودة الدولة المصرية، وخرج معه 33 مليون مصرى من أجل عودة الاستقرار للدولة المصرية.

وأشار النائب سيد عبد العال، أن حكم الإخوان سقط من الإسكندرية والصعيد، وذلك بفضل الوحدة الوطنية بين المصريين من المسلمين والمسيحيين، من خرج من المسجد، ومنهم خرج من الكنيسة فهم مصريين حافظوا على وحدة مصر، وأن حزب التجمع لم ينتخب رئيس من قبل اللى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه هو الذى وقف مع الشعب المصرى، وأعلن تأييدنا بحزب التجمع للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، ونقف خلفة بكل قوة الانتخابات الرئاسية، من أجل مستقبل أبنائنا فى السنوات المقبلة.

وطالب رئيس حزب التجمع، كل مواطن أن يقوم بدوره تجاه بلده من خلال النزول فى الانتخابات المقبلة وانتخاب الرئيس عبد الفتاح، لأن اختيار الرئيس السيسى، هو أمن وأمان للدولة المصرية للحفاظ على مستقبل الوطن، حتى لا نصبح مثل البلدان المجاورة التى تعيش فى حالة حرب وتففك فى دولهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه حزب الحرية المصرى بالإسكندرية اليوم السبت بمنطقة سموحة شرق المحافظة، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بحضور قيادات الحزب ونواب مجلسى النواب والشيوخ وممثلى المجتمع المدنى بمحافظة الإسكندرية.