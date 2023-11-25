رئيس الحكومة الرومانية يشكر مصر لجهودها فى إجلاء راعيا بلاده من قطاع غزة

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وجه رئيس الوزراء الرومانى مارسيل تشولاكو، الشكر لمصر لجهودها فى إجلاء راعيا بلاده من قطاع غزة.

كما ثمن الدورين المصرى والقطرى فى سبيل التوصل للهدنة الإنسانية الموقتة الحالية.



جاء ذلك خلال اجتماع سفراء دول المجموعة العربية والإسلامية المعتمدين لدى رومانيا مع رئيس الحكومة الرومانية بمشاركة السفير مؤيد الضلعي، سفير جمهورية مصر العربية لدى رومانيا.



وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) اليوم /السبت/ - أن الاجتماع يأتى فى إطار لقاءات المجموعة العربية والإسلامية فى بوخارست مع كبار المسئولين فى رومانيا، وذلك لعرض تطورات الأوضاع فى غزة.



واستعرض السفراء المشاركون فى الاجتماع عناصر الموقف الموحد الذى تم اعتماده خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة، مؤكدين ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق وقف كامل ومستدام لإطلاق النار فى غزة، ووقف الاعتداءات التى ترتكبها إسرائيل فى حق المدنيين، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع.