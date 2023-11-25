حياة كريمة.. توقيع الكشف على 1539 حالة خلال قافلة طبية بأبو قرقاص فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 22 و23 من نوفمبر الجارى بقرية النويرات بمركز أبوقرقاص عن توقيع الكشف على 1539 حالة وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) وضمت إجراء الكشف الطبي على 272 حالات جراحة، 399 حالة أطفال، 289 باطنة، 83 نساء، 124 أسنان، 27 تنظيم أسرة، 161 جلدية، 184 رمد، وإجراء 162 تحليلاً متنوعاً، و7 حالات أشعة سينية، و 15 حالة موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100حالة، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 105 متردداً.