حديقة المنتزه.. الأكبر فى بورسعيد ومن أهم أماكن ممارسة الرياضات.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أبرز ما تتميز به محافظة بورسعيد خلال السنوات القليلة الماضية، الحدائق المفتوحة التي تم تطويرها ضمن مبادرة "حدائق بلا أسوار"، لتنتشر في كل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، وتُصبح الحدائق منارة ثقافية مجانية لكل الأهالي والزوار من المحافظات الأخرى، ولتساهم في عودة المظهر الحضارى للمسطحات الخضراء.





وفي شارع عاطف السادات "طرح البحر"، تجد حديقة تُزين هذا الشارع الحيوي بنطاق أحياء العرب والمناخ، ويُطلق عليها "حديقة المنتزه"، والتي يبلغ طولها كيلو متر وعرضها يصل إلى 35 متر، بجانب أنها اطل على شارع مصر "3/7" الذي يضم العديد من المشروعات الصغيرة من مأكولات سريعة ومشروبات.

جدارية بطل أكتوبر

وتبدأ حديقة المنتزه، بجدارية "بطل حرب أكتوبر" العميد يسري عمارة، والذي تصف صورة توضيحية للإنتصار وأسر الجنود والقادة الإسرائيليين، والتي أزاح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الستار عنها، في إطار للإحتفالات باليوبيل الذهبي لإنتصارات حرب أكتوبر، تخليداً وتكريماً لتضحياته وبطولاته العسكرية كأحد أبناء القوات المسلحة المصرية، الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أبطال القوات المسلحة المصرية، كتبوا ومازالوا يكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا إلى أنه علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال ونكرمهم ونجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تشهد عصراً من التنمية والإزدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.

"أنتم امتداد لجيل أكتوبر".. تلك الجملة التي أصر عليها العميد يسرى عمارة – إبن بورسعيد وأحد أبطال حرب أكتوبر وآسر عساف ياجورى – أحد قادة الجيش الإسرائيلى، واصفاً بها رجال القوات المسلحة فى التحديات التي يواجهونها.

وَتخرج "عمارة" إنه تخرج من الثانوية العامة عام 65/66 وإلتحق بالكلية الجوية فى نوفمبر 1966، ومضى بها سنة كاملة حتى أبلغه الطبيب خلال الكشف الدورى بأنه سوف يصاب بمرض فى عينه بعد سن الأربعين، ولا يستطيع الطيران، وتم نقله إلى الكلية الحربية وإنضم إلى الدفعة 66 حربية، وإلتحق بالكتيبة 961 مشاه التابعة للواء 119 بالفرقة الثانية.

وصف حديقة المنتزه

وتشمل الحديقة الأكبر في محافظة بورسعيد والبالغ طولها كيلو متر وعرضها 35 مترا، على العديد من المقاعد المجمعة "البرجولات"، التي يتجمع فيها الأهالي وأسرهم داخل المساحات الخضراء، وكذلك يمارس الأطفال عدد من الرياضات المختلفة خاصة التي انتشرت مؤخراً مثل "الاسكيت".

كما تضم الحديقة ميدان تم تطويره منذ أسابيع قليلة يحتوي على عدد من الزراعات ذات الألوان الذاهية الرائعة التي تُعجب الزوار من المحافظات الأخري الذين يتوافدون أسبوعياً على هذه الحديقة ويقضون فيها الأوقات الترفيهية.

وتشمل أعمال التطوير، على الزراعة وأحواض النجيلة، والانترلوك، وممشي خاص للكبار والصغار، وكذلك مكان لممارسة الرياضات المختلفة، ويتم الحفاظ عليها من خلال الصيانة والنظافة والتجميل والتقليم، هذا بالإضافة إلى توفير العمالة الخاصة بهذه المجالات.

شارع مصر "3/7"

تطل حديقة المنتزه على العديد من المعالم البورسعيدية كشارع مصر أو "3/7" والمخصص به مقاعد مجانية الأهالي يستمتعون بالجلوس عليها وتناول الوجبات المختلفة، كما يحرص الشباب والفتيات على المذاكرة في هذه الأماكن، هذا بالإضافة إلى مشروعات الشباب الصغيرة من مأكولات سريعة ومشروبات.

مكتبة مصر العامة

تطل حديقة المنتزه على مكتبة مصر العامة، التي تعد إحدى أهم منارات بورسعيد الثقافية والتي دور كبير في نشر الوعي بين المواطنين خاصة الأطفال والشباب بأعمارهم المختلفة، وتم افتتاحها في 22 مارس 2004.

وأكد ممدوح التابعى، مدير مكتبة مصر العامة ببورسعيد، ل "اليوم السابع"، أن المكتبة بها مدربين متخصصين على أعلى مستوى، فى جميع المجالات الفنية والثقافية، لافتاً إلى أن الأنشطة عديدة فيها ما بين استقبال الأطفال وتدريبهم على الموسيقى والرسم وغيرها من الفنون.

وأوضح "التابعى"، أن المكتبة في مكان متميز شمال مدينة بورسعيد وتطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وعلى حديقة المنتزه من الجهة الأخرى، والمبنى عبارة عن دور واحد يأخذ الشكل الدائري.

ولفت إلى أن المكتبة تضم أكثر من 55 ألف عنوان كتاب بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من الأوعية الالكترونية موزعة بقاعات لكتب الاطفال وقاعات لكتب الكبار وقاعة أنشطة وقاعة للمؤتمرات الكبري ومعملين حاسب الي ومعملين لغات، بالإضافة إلى مبني مستقل كمركز للابداع وأكاديمية للفنون والموسيقي، ويضاف إلى ما سبق مسرح صيفي يسع أكثر من 1000 مشاهد.

أشار إلى أنه تم تخصيص قاعة للكبار يقرأون الكتب فى جميع المجالات، موضحاً أن المكتبة تعمل بأحدث الأنظمة الآلية على مستوى العالم والتى تربطنا بالمكتبات فى دول العالم كله.

وتنتهي حديقة المنتزه في نهاية حي العرب بمدخل لشاطئ بورسعيد من جهة، ومدخل إلى شارع طرح البحر الذي يعتبر من الشوارع السياحية الأولى في محافظة بورسعيد وبالمواجهة يكون مسجد الشاطئ.





الأشجار



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