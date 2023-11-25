اليوم السابع
Ads
السبت، 25 نوفمبر 2023 11:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب في مدينة نصر

السبت، 25 نوفمبر 2023 10:30 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب في مدينة نصر كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة ثالث مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة "جنيهات ذهب" ومبلغ مالى من داخل عيادة طبيب.

واعترف لمتهمين بارتكابهما للواقعة وأن أحدهما كان يعمل سابقا فى العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالــــى- هاتف محمول) من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.







اخبار الحوادث

سرقة

عقوبة السرقة

سرقة طبيب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة