حبس عاطلين بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من عيادة طبيب في مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثالث مدينة نصر، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة "جنيهات ذهب" ومبلغ مالى من داخل عيادة طبيب.

واعترف لمتهمين بارتكابهما للواقعة وأن أحدهما كان يعمل سابقا فى العيادة وعلى علم باحتفاظ مالكها بمشغولات ذهبية.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالــــى- هاتف محمول) من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين والمسروقات، واتهمهما بالسرقة.