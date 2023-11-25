جراحة بالوجه والفكين لتثبيت كسور متعددة لطفل عقره كلب فى الشرقية.. صور

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن فريق طبي بمستشفي فاقوس أجري جراحة وجه وفكين ذات مهارة لتثبيت كسور متعددة بالفك لطفل 3 سنوات بعد عقرة كلب، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وتوفير أقصى استفادة من الإمكانات البشرية والمادية المتاحة لتقديم رعاية طبية نموذجية للمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور محمد سعد رئيس قسم جراحة الفم والأسنان والوجه والفكين بالمستشفى، والدكتور عبدالرحمن حسين أخصائي التخدير، والدكتور حسام فايز طبيب الأسنان، وتحت إشراف الدكتور خالد عامر مدير عام طب الأسنان، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس، بإجراء جراحة وجه وفكين دقيقة وذات مهارة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لتثبيت كسور متعددة بالفك السفلي، إثر تعرضه للعقر من كلب ضال، أدى إلى إصابته بتهتك بعظام الفك السفلي والأنسجة من الجهتين، وكسور متعددة بالفك، وتم إجراء الجراحة بنجاح وتثبيت الكسور بجهاز تثبيت خارجي بأسلاك معدنية، وذلك تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة، وتحت الملاحظة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء المختصين بالمستشفى.

وأضاف أنه فور وصول الطفل للمستشفى، تم توقيع الكشف الطبي عليه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن، وإعطاءه المصل واللقاح اللازم لعقر الحيوان، ومن ثم عمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، وبعد تعافيه تقرر إجراء العملية لتثبيت هذه الكسور، مقدماً الشكر لمدير عام طب الأسنان، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير المستشفى، الأطباء، وهيئة التمريض وفنيين معمل الأسنان، ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.