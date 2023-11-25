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توقيع الكشف الطبى على 1433 مواطن بقرية أبو غالب بالجيزة خلال قافلة طبية مجانية

السبت، 25 نوفمبر 2023 12:54 م
توقيع الكشف الطبى على 1433 مواطن بقرية أبو غالب بالجيزة خلال قافلة طبية مجانية قافلة محافظة الجيزة الطبية
كتبت - مرام محمد

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نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الصحة قافلة طبية مجانية لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية أبو غالب التابعة لمركز ومدينة منشاة القناطر.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن القافلة تأتي في إطار توجيهات الدولة بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات العلاجية لجميع الفئات المستهدفة وخاصة في الأماكن الأشد احتياجًا.
 
وأكد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأهالي المحافظة.
 
وأشار المحافظ إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من القوافل الطبية المجانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين من خلال توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات اللازمة للمستشفيات.
 
وأشاد اللواء أحمد راشد بالجهود التي تبذلها مديرية الصحة وخاصة فيما يتعلق بوصول القوافل الطبية للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجا.
 
وقد تمكنت القافلة الطبية بقرية أبو غالب بمركز ومدينة منشأة القناطر من توقيع الكشف الطبي على 1433 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في التخصصات التالية: (تنظيم أسرة -  أطفال - الأسنان - الجلدية - الباطنة - المسالك البولية).
 
 
 
 






محافظة الجيزة

الجيزة

قافلة طبية

منشأة القناطر

قوافل طبية مجانية



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