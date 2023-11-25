توزيع 1.6 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات.. بالأرقام

كتبت نورا فخرى

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري، الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغا وقدره مليار و642 مليون جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، والتي تندرج تحت بند "نفقات الصيانة"، مقابل مليار و336 مليون جنيه، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمُقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

وفى هذا الصدد نستعرض تفصيلا توزيعة مخصصات الأجهزة الطبية علي النحو الآتى:

1- تخصيص مبلغ وقدره 464 مليون جنيه للجهاز الإداري للدوله.

2- تخصيص مبلغ وقدره 170.5 مليون جنيه للإدارة المحلية.

3- تخصيص مبلغ وقدره مليار و8 ملايين جنيه للهيئات الخدمية.

وتأتى مخصصات نفقات الصيانة التي قدر لها مبلغ 16 مليارا و126 مليون جنيه، كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليارا و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليارا و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.

كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.